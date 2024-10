"Kommissarin" Kaufmann: Verbrecherjagd ohne Tischtennis denkbar

Für die deutsche Tischtennis-Hoffnung Annett Kaufmann (Kolbermoor) ist eine klassische Laufbahn trotz ihres jüngsten Höhenflugs offenbar noch längst keine ausgemachte Sache. Vor Beginn der Einzel-EM am Dienstag in Linz bezeichnete die Olympia-Entdeckung ihre gerade erst nach Paris begonnene Profi-Karriere als einen Test. Im Extremfall würde die 18 Jahre alte Abiturientin schon im kommenden Jahr wieder aussteigen und ein Studium aufnehmen.

"Ob das Leben als Profi etwas für mich ist, muss ich noch herausfinden", sagte Kaufmann im Interview mit dem Nachrichtenportal watson: "Ich will sehen, wie es sportlich läuft, aber auch mental. Ich habe für den Moment zum Beispiel entschieden, nicht zu studieren. Vielleicht sage ich auch in einem Jahr, dass das so nicht geht. Dann würde ich Kriminologie oder Kriminalistik studieren. Aber jetzt möchte ich mich zum ersten Mal im Leben nur aufs Tischtennisspielen konzentrieren."