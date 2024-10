Medaille für Kaufmann/Franziska krönt gute DTTB-Startbilanz

In 19 Spielen gingen die DTTB-Asse am Donnerstag 16-mal als Sieger vom Tisch.

"Vielspielerin" Annett Kaufmann hat den ersten Großeinsatz der deutschen Tischtennis-Asse bei der EM in Linz durch den Sprung in die Medaillenränge im Mixed gekrönt. Im Schatten von gleich vier Erfolgen der erst 18 Jahre alten Olympia-Entdeckung verbuchten Titelverteidiger Dang Qiu, Routinier Dimitrij Ovtcharov und Co. zu Beginn der vier übrigen Wettbewerbe beim ersten Topevent nach der "Ära Timo Boll" eine gute Auftaktbilanz mit 16 Siegen in 19 Spielen.