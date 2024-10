Tischtennis-EM: Deutsches Toptalent erreicht erstes Ziel

SID 17.10.2024 • 23:12 Uhr Tischtennis-Senkrechtstarterin Annett Kaufmann steht mit Patrick Franziska in Linz im Halbfinale und hat ihre erste Medaille bei einer Individual-Europameisterschaft sicher. Bei einem Rückstand überrascht sie ihren Partner,

Annett Kaufmann blickte mit großen Augen dem mächtigen Vorhandschuss von Patrick Franziska hinterher, dann riss sie die Armen hoch und fiel ihrem Mixed-Partner nach dem Matchball um den Hals: Deutschlands Tischtennis-Senkrechtstarterin hat bei der EM in Linz ihren ersten Coup gelandet und durch den Halbfinal-Einzug mit Routinier Franziska mindestens Bronze sicher. Für die 18-Jährige ist es die erste Medaille bei einer Individual-EM.

„Ich habe heute immer an uns geglaubt, taktisch haben wir echt gut gespielt“, sagte Kaufmann nach dem 3:0 (13:11, 11:8, 12:10) im Halbfinale am Donnerstag gegen Liam Pitchford (England) und Anna Hursey (Wales), bei dem die Teenagerin im dritten Satz mit großer Nervenstärke glänzte - und damit sogar ihren so erfahrenen Mitspieler überraschte.

1:7? „Den Satz holen wir noch“

„Wir lagen 1:7 zurück, da hat Annett gesagt: ‚Den Satz holen wir noch.‘ Und ich habe ihr geglaubt“, sagte der Doppel-Europameister von 2016: „Es war ein tolles Match. Wir haben mit einer Medaille geliebäugelt, aber man weiß ja nie, was man für eine Auslosung erwischt.“

Im Halbfinale am Freitag (12.30 Uhr) geht es für Franziska/Kaufmann nun gegen das österreichische Duo mit dem bereits 45 Jahre alten Robert Gardos und der früheren Einzel-Europameisterin Sofia Polcanova. „Die können schon spielen, aber das können wir auch“, sagte Kaufmann. Und Franziska schob kämpferisch vor dem Duell mit den Lokalmatadoren hinterher: „Gegen die Halle spielen wir auch gerne.“ Das Finale wird ebenfalls am Freitag (21.00 Uhr) ausgetragen.

Bereits in der Runde der letzten 16 hatten Franziska/Kaufmann am Morgen eine starke Leistung geboten und die an Nummer zwei gesetzten Oividu Ionescu und Bernadette Szöcs aus Rumänien 3:1 (12:10, 11:7, 6:11, 11:3) geschlagen. „Der vierte Satz war der mit Abstand beste, den wir in unserer noch jungen gemeinsamen Karriere gespielt haben“, sagte Franziska.

Bereits zweimal Gold bei Team-EM