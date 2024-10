Tischtennis: Kaufmann erhält Wildcard für WTT Champions

Senkrechtstarterin Annett Kaufmann ist beim WTT Champions Frankfurt (3. bis 10. November) mit dabei. Wie der Deutsche Tischtennis-Bund am Freitag mitteilte, erhielt die 18 Jahre alte deutsche Einzel-Meisterin vom Verband in Abstimmung mit dem Veranstalter World Table Tennis eine der beiden Wildcards. In der Weltrangliste steht die Olympia-Entdeckung derzeit auf Platz 103, beim Turnier in Frankfurt starten nur die 30 am besten gelisteten Spielerinnen und Spieler.