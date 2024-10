Tischtennis: Mittelham hat EM-Bronze sicher

Nina Mittelham hat bei der Tischtennis-EM in Linz mindestens die Bronze-Medaille sicher und darf weiter vom Titel träumen. Die Vize-Europameisterin von 2022 besiegte im deutschen Viertelfinal-Duell Yuan Wan mit 4:1. Damit steht die 27-Jährige bei ihrem Einzel-Comeback auf internationaler Bühne im Halbfinale. Bronze ist ihr bereits sicher, da es kein Spiel um Platz drei gibt.

"Vor dem Turnier habe ich damit geliebäugelt, eine Medaille mitzunehmen", sagte Mittelham, die bei Olympia in Paris nach einer Bandscheibenverletzung früh ausgeschieden war: "Ich bin stolz darauf, dass ich das nun geschafft habe, denn der Weg dorthin war hart".

In der Vorschlussrunde (Sonntag ab 10.30 Uhr) kommt es zur Auseinandersetzung mit Lokalmatadorin Sofia Polcanova, die die dritte deutsche Viertelfinalistin Sabine Winter mit 4:1 besiegte. In der Neuauflage des EM-Halbfinals von vor zwei Jahren unterlag Winter der Österreicherin mit 1:4. Polcanova, die zuvor mit Robert Gardos im Mixed-Doppel-Halbfinale Franziska/Kaufmann besiegt und am Ende Silber gewonnen hatte, steht zudem im Finale des Damen-Doppelwettbewerbs und hat somit drei Medaillen sicher.