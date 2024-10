Tischtennis-Pokalendrunde am 4. Januar in Neu-Ulm

An der Donau wird der Nachfolger von Timo Bolls Klub Borussia Düsseldorf gesucht.

Die Endrunde im deutschen Tischtennis-Pokal findet am 4. Januar in Neu-Ulm statt. Das gab die Tischtennis Bundesliga (TTBL) bekannt. Die Teilnehmer am Turnier um den ersten nationalen Titel der Saison stehen erst Mitte November nach Austragung aller Viertelfinals fest.