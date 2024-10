Olympia-Jungstar rastet bei EM aus: "Werden mit seinen Eltern reden"

Was war passiert? Nach dem dramatischen Viertelfinale gegen den Deutschen Benedikt Duda (3:4) im österreichischen Linz waren Lebrun die Sicherungen durchgebrannt.

„Wir werden mit seinen Eltern reden“

Und sie machte Lebrun "große Angst", auch die nächste Medaillenchance weggeworfen zu haben. "Ich habe sofort gedacht, dass ich für das Doppelfinale disqualifiziert werde", sagte er. Doch der dänische Oberschiedsrichter Steen Andersen ließ Gnade walten. Am Sonntag (16.10 Uhr) darf Lebrun an der Seite seines Bruder Alexis wieder an die Platte. Im Doppelendspiel geht es gegen die Schweden Anton Källberg und Truls Möregardh.