Frankfurt-Überraschung Walther in Düsseldorf topgesetzt

Mehrere Stars der Tischtennis Bundesliga gehören in der TTBL-Spielpause beim WTT-Feeder-Turnier von Mittwoch bis Freitag in Düsseldorf zum Kreis der Topfavoriten. Der deutsche Ex-Meister Ricardo Walther steht gut zwei Wochen nach seinem überraschenden Viertelfinaleinzug beim Champions in Frankfurt an der Spitze der Setzliste.