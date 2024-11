"GOAT" Ma Long macht den Boll: "Höre noch nicht auf"

SID 17.11.2024 • 06:25 Uhr Ursprünglich hatte der Rekord-Olympiasieger seine Laufbahn nach Paris für beendet erklärt.

Ma Long macht den Timo Boll: Chinas Tischtennis-Ikone beendet seine erfolgreiche Laufbahn entgegen seiner eigenen Ankündigung doch noch nicht. "Wenn ich mich eines Tages dazu entscheide, nicht mehr zu spielen, werde ich es allen erzählen. Aber jetzt höre ich noch nicht auf: Man wird noch Gelegenheiten haben, mich in der Box zu sehen", erklärte der 36 Jahre alte "Drache" in einem olympics.com-Interview am Rande der Vollversammlung der Nationalen Olympischen Komitees (ANOC) im portugiesischen Cascais. Der sieben Jahre ältere EM-Rekordsieger Boll ist bei Olympia im vorigen Sommer in Paris erst mit 43 Jahren von der internationalen Bühne abgetreten.

Mas Zukunftspläne sorgen für Erstaunen in der Tischtennis-Szene. Denn nach seiner sechsten Goldmedaille bei Olympischen Spielen im vergangenem Sommer in Paris hatte der 14-malige Weltmeister seine Karriere selbst für beendet erklärt: "Dies", sagte Ma nach dem Sieg mit Chinas Männer-Mannschaft, "ist der Schlusspunkt für mich. Ich bin glücklich, dass ich es so perfekt beenden konnte."

Allerdings hatte sich der Sinneswandel von Bolls langjährigem Rivalen und ehemaligem WM-Doppelpartner zu Herbstbeginn bereits angedeutet: Beim Grand Smash in der chinesischen Hauptstadt Peking griff Ma - vordergründig zum Abschied von seinen heimischen Fans - überraschend nochmals zum Schläger und erreichte prompt das Finale bei dem Topwettbewerb der internationalen WTT-Serie.

Dadurch will der "GOAT (Größter aller Zeiten)", der in Paris auch Chinas Fahnenträger bei der Eröffnungsfeier war, nochmal auf den Geschmack gekommen sein: "Für mich hat es sich angefühlt wie mein bestes Turnier seit mehr als zwei Jahren." Welche Turniere künftig doch wieder in seinem Kalender stehen, ließ der immer noch in den Top 10 der Weltrangliste geführte Rechtshänder offen.

