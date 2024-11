Jugend-WM: DTTB-Talente Kaufmann und Griesel im Halbfinale

Bei dem Turnier in Helsingborg greifen am Finaltag insgesamt drei deutscheTischtennis-Hoffnungen nach dem Einzel-Titel.

Die deutschen Tischtennis-Talente Annett Kaufmann und Mia Griesel greifen bei den Jugend-Weltmeisterschaften nach dem Einzel-Titel. Die beiden 18-Jährigen stehen im schwedischen Helsingborg in der U19-Altersklasse jeweils im Halbfinale und könnten in einem deutschen Endspiel aufeinander treffen.

Am Freitag finden am Mittag die Halbfinals statt. Später folgen die Endspiele in den verschiedenen Altersklassen.