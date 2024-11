Tischtennis: Aufsteiger Bad Homburg im Pokal-Final-Four

Der TTC OE Bad Homburg darf weiter auf den größten Titel der Vereinsgeschichte hoffen. Der Aufsteiger in die Tischtennis-Bundesliga erspielte sich mit einem 3:2 bei TSV Bad Königshofen einen Platz im Final Four. Der Schwede Kristian Karlsson sicherte zwei Punkte im Einzel, im entscheidenden Doppel setzten sich Csaba Andras/Yuma Tsuboi in fünf Sätzen durch.