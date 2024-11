Tischtennis: Chinesischer Doppelsieg in Frankfurt

Chinas Tischtennis-Stars stelle ihre Dominanz unter Beweis. Die deutschen Asse waren am Finalwochenende nur noch Zuschauer.

Chinas Tischtennis-Stars haben beim Champions-Turnier in Frankfurt ihre Vormachtstellung einmal mehr unter Beweis gestellt. Mit den Erfolgen des Weltranglistenzweiten Lin Shidong und Wang Manyu gingen beide Titel wie schon vor Jahresfrist bei der Premiere des 500.000-Dollar-Turniers am Main ins Reich der Mitte. Die deutschen Aktiven waren am Finalwochenende nur noch Zuschauer.