Tischtennis: Düsseldorf holt Boll-Nachfolger

Trotz seiner erst 24 Jahre hat der fünfmalige US-Meister bereits jede Menge Erfahrung im Welt-Tischtennis vorzuweisen. 2016 in Rio, 2021 in Tokio und 2024 in Paris nahm er an Olympischen Spielen teil. "Kanak ist ein Spieler mit einer großartigen Perspektive", sagt Düsseldorfs Manager Andreas Preuß: "International wird es für ihn noch weiter nach vorne gehen, er hat in diesem Jahr schon gezeigt, dass er die Top-Leute schlagen kann. Er ist ein hervorragender Bundesligaspieler und wird eine große Stütze des Teams werden."