"Alle wollen Timo sehen": Boll lockt die Fans in die Hallen

Fast 3000 Zuschauer in Würzburg, eine volle Halle auch in Lübbecke: Die Abschiedstour des Tischtennisstars ist ein Publikumsrenner.

Fast 3000 Zuschauer in Würzburg, eine volle Halle auch in Lübbecke: Die Abschiedstour des Tischtennisstars ist ein Publikumsrenner.

Die Abschiedstour des deutschen Tischtennisstars Timo Boll beschert einigen Bundesligisten bislang unbekannte Zuschauerzahlen. Wenn Boll (43) am Sonntag (15.30 Uhr/Dyn) mit Borussia Düsseldorf gegen Aufsteiger Borussia Dortmund antritt, ist die Halle ausverkauft. Düsseldorf zieht für die Partie ins ostwestfälische Lübbecke um, dort werden mehr als 2200 Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet, nur noch wenige Stehplätze waren am Donnerstag im Angebot.

„Alle wollen Timo noch einmal sehen, bevor er am Saisonende endgültig aufhört. Das haben mir ganz viele Fans gesagt“, erzählte Harald Wiese, der das Bundesligaspiel gemeinsam mit dem TTV Lübbecke ausrichtet. Bereits am vergangenen Sonntag waren fast 3000 Tischtennisfans nach Würzburg zum Spiel der Borussia gegen den TSV Bad Königshofen gekommen.

Rekordeuropameister Boll beendet nach dieser Bundesligasaison endgültig seine Karriere. International hatte sich der frühere Weltranglistenerste bereits nach den Olympischen Spielen in Paris verabschiedet, auf seiner Tour quer durch Deutschland zeigt sich, was dem deutschen Tischtennis in Zukunft fehlen wird. Boll ist weit über seine Sportart hinaus populär.