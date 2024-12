Champions League: Boll mit Düsseldorf im Viertelfinale

Timo Boll darf in seiner letzten Saison weiter auf den Sieg in der Tischtennis -Champions-League hoffen. Der 43-Jährige, der im Sommer 2025 seine Karriere endgültig beendet, zog mit Rekordchampion Borussia Düsseldorf ins Viertelfinale des Europapokals ein.

Auch Saarbrücken im Viertelfinale

Ebenfalls weiter im Rennen ist der Titelverteidiger 1. FC Saarbrücken, der Düsseldorf in den vergangenen beiden Jahren im Finale geschlagen hatte. Die Saarländer gewannen gegen den zweiten tschechischen Vertreter HB Ostrov 3:1, nach dem 3:0 am vergangenen Sonntag war der Einzug in die nächste Runde nur noch Formsache.