Tischtennis: Düsseldorf holt Li aus Dortmund

Der deutsche Tischtennis-Rekordmeister Borussia Düsseldorf bastelt weiter am Kader nach der Ära Timo Boll. Wie der Klub am Donnerstag mitteilte, wechselt der Chinese Li Yongyin zur kommenden Saison von Aufsteiger Borussia Dortmund an den Rhein. Dort unterschrieb der 25-Jährige einen Vertrag bis 2027.