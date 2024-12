Tischtennis: Falck sieht Zukunft in Bremen

Der ehemalige WM-Zweite Mattias Falck hält eine Fortsetzung seiner Tischtennis-Karriere bei Bundesligist Werder Bremen bis zum Laufbahnende ohne weitere Vereinswechsel für denkbar. "Das könnte wirklich sein. Ich mag es wirklich, für Werder zu spielen. Ich fühle mich in Bremen wohl und zuhause. Deshalb ist es möglich, dass ich meine aktive Zeit in Bremen beenden werde", sagte der 33 Jahre alte Schwede in einem Interview auf der Homepage der Tischtennis Bundesliga (TTBL).

Falck trägt in seiner sechsten Saison nacheinander das Trikot der Hanseaten. 2020 und in der vergangenen Saison erreichten die Grün-Weißen mit dem Team-Europameister in der Liga die Play-offs. Am 4. Januar in Neu-Ulm stehen die Hanseaten, bei denen Falck seinen auslaufenden Vertrag erst kürzlich bis 2027 verlängert hat, außerdem erstmals seit der Verpflichtung des ehemaligen Top-10-Stars im Final Four des Pokal-Wettbewerbes.