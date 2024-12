Tischtennis: Stumper wechselt 2025 nach Mühlhausen

Tischtennis-Nationalspieler Kay Stumper such eine neue Herausforderung und wechselt innerhalb der Bundesliga. Wie Borussia Düsseldorf am Dienstag mitteilte, verlässt der 22-Jährige den deutschen Meister zur neuen Saison und wechselt zum Post SV Mühlhausen. Sein Vertrag läuft ohnehin aus. Stumper spielt seit 2022 für das Team um Tischtennisikone Timo Boll - der Odenwälder wird nach der Saison 2024/25 allerdings seine Karriere beenden.

"Ich wechsle, da ich eine neue Herausforderung suche und auch gerne mehr Verantwortung übernehmen möchte", so Stumper. Bislang kam der ehemalige Jugend-Europameister in insgesamt 49 Spielen für Düsseldorf zum Einsatz und gewann dabei 28-Mal im Einzel, zweimal im Doppel. Auf seinen neuen Klub trifft er in der laufenden Saison am 13. Januar - das Hinspiel im November hatte Düsseldorf 3:0 gewonnen, Stumper war allerdings nicht zum Einsatz gekommen.