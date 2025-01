Tischtennis: Ex-Vizemeister Ort bangt um Karriere

Der ehemalige Nationalspieler Kilian Ort laboriert seit fast zwei Jahren an den Folgen eines Bandscheibenvorfalls.

Ex-Nationalspieler Kilian Ort vom Tischtennis-Bundesligisten TSV Königshofen bangt wegen eines Bandscheibenvorfalls um die Fortsetzung seiner Karriere. „Ich habe in den letzten 20 Monaten kaum bis kein Tischtennis gespielt. Ich kann nicht sagen, dass ich in zwei Monaten wieder spiele. Das wäre Realitätsverweigerung“, sagte der 28-Jährige in einem Interview mit der Main-Post: „Ich kann sowohl im positiven als auch im negativen Sinne gar nichts ausschließen.“