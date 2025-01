Tischtennis: Ochsenhausener Double-Träume nach Pokalsieg

TTF Liebherr Ochsenhausen krönt sich zum Pokalsieger im Tischtennis. Nun ist das Double möglich, was schon nach den vorherigen Pokalerfolgen gelang.

TTF Liebherr Ochsenhausen krönt sich zum Pokalsieger im Tischtennis. Nun ist das Double möglich, was schon nach den vorherigen Pokalerfolgen gelang.

Beim neuen Tischtennis-Pokalsieger TTF Liebherr Ochsenhausen blühen Träume vom Double. Trainer Bogdan Pugna bestätigte wenige Tage nach dem Cup-Gewinn bei der Final-Four-Endrunde in Neu-Ulm für die laufende Saison in der Tischtennis Bundesliga (TTBL) die Hoffnungen der Oberschwaben auf ihren ebenfalls fünften Meistertitel.

„Wir müssen von Spiel zu Spiel denken müssen, um uns erst einmal für die Play-offs zu qualifizieren. Wenn wir es in die Play-offs schaffen, werden wir unser Bestes dafür geben, in dieser Saison eine Chance auf einen zweiten Titel und damit auf das Double zu bekommen“, sagte Pugna in einem Interview auf der TTBL-Homepage zur Perspektive nach dem ersten Titelgewinn seiner Trainer-Laufbahn.