Rückschlag für Olympia-Star: Berlin vereitelt Kaufmann-Premiere

Die deutsche Tischtennis-Hoffnung Annett Kaufmann muss weiter auf ihren ersten Mannschaftstitel warten. Bei der Pokal-Endrunde in Sinzheim verlor die Junioren-Weltmeisterin und DM-Titelträgerin mit ihrem Klub SV DJK Kolbermoor am Sonntag das Finale gegen Meister und Rekordsieger TTC Berlin Eastside 0:3. Das Hauptstadt-Team mit der früheren EM-Zweiten Nina Mittelham feierte seinen dritten Cup-Erfolg nacheinander und den zehnten seit der Wiedereinführung des Wettbewerbs vor zwölf Jahren.

Kaufmann musste durch ihre erste Turnierniederlage mit 2:3 nach zweimaliger Satzführung gegen ihre Nationalmannschaftskollegin Xiaona Shan den entscheidenden Punktverlust quittieren. Berlin war in der Neuauflage des Vorjahresfinales vor Kaufmanns Auftritt durch Erfolge der Chinesin Sun Mingyang und von Mittelham vorentscheidend mit 2:0 in Führung gegangen.

Ochsenhausen gewinnt Männer-Pokal

Zu Beginn der Final-Four-Endrunde hatte sich Kolbermoor nach zwei Siegen von Kaufmann mit 3:1 gegen den TV Langstadt durchgesetzt. Berlin gewann mit dem gleichen Ergebnis gegen Vize- und Herbstmeister TTC Weinheim. In Kolbermoors beiden Zwischenrundenbegegnungen war Kaufmann, die zu Saisonbeginn nach dem Bundesliga-Rückzug des SV Böblingen für ihr erstes Profi-Jahr als neue Spitzenspielerin beim oberbayerischen Titelkandidaten angeheuert hatte, in ihren drei Matches ungeschlagen geblieben.

Den Männer-Pokal hatten am Vortag die TTF Liebherr Ochsenhausen gewonnen. Beim Final Four in Neu-Ulm feierten die Oberschwaben im Endspiel durch ein 3:1 gegen Champions-League-Sieger und Vorjahresfinalist 1. FC Saarbrücken-TT mit Nationalspieler Patrick Franziska ihren fünften Pokalerfolg. Ochsenhausen trat damit die Nachfolge von Meister und Rekordgewinner Borussia Düsseldorf an. Der Klub des deutschen Idols Timo Boll war bereits im Achtelfinale ausgeschieden.