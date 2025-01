Tischtennis: Pokal-Showdown in Neu-Ulm

SID 03.01.2025 • 05:33 Uhr Zum zehnten Mal in Folge steigt in Neu-Ulm die Endrunde im Tischtennis. Ohne Rekordmeister Borussia Düsseldorf ist das Turnier so offen wie selten.

Die Festtage sind kaum vorbei, schon geht es für Nationalspieler Patrick Franziska und Co. zurück an die Platte: Gleich zu Beginn des neuen Jahres wird der erste Titel der Tischtennissaison vergeben. Vier Teams kämpfen in Neu-Ulm am Samstag (11.00 Uhr/Dyn) um den Pokalsieg, darunter auch Franziska mit dem 1. FC Saarbrücken. Titelverteidiger und Rekordchampion Borussia Düsseldorf ist nach einer Niederlage im Achtelfinale in diesem Jahr nicht dabei.

Am Samstagvormittag trifft Bundesliga-Aufsteiger Bad Homburg bei der ersten Final-Four-Teilnahme der Vereinsgeschichte auf den Favoriten TTF Liebherr Ochsenhausen. Die Lokalmatadoren um Simon Gauzy und Hugo Calderano peilen ihren fünften Pokaltitel an und können sich dabei über ein bisschen extra Heim-Support freuen - nur 35 Kilometer Luftlinie trennt Ochsenhausen vom Austragungsort.

Am Nachbartisch entscheidet sich das zweite Halbfinale zwischen dem Champions-League-Sieger aus Saarbrücken und Werder Bremen. Die Saarländer gewannen den Pokal zuletzt 2022, im vergangenen Jahr standen sie gegen Düsseldorf im Finale. "Es ist unser klares Ziel, in diesem Jahr den Pokal zu gewinnen", sagte der slowenische Topspieler Darko Jorgic, stellte aber zugleich klar, dass er sein Team nicht unbedingt als Favoriten sehe.