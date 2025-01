TTBL: Bad Homburgs Aufwind dank neuer Doppelstärke

Der Traumstart von Tischtennis-Bundesligist TTC OE Bad Homburg in die Rückrunde ist für Chefcoach Helmut Hampl das Ergebnis von gezielter Arbeit. In der Hinrunde gewann der Aufsteiger keines von fünf Doppeln - im zweiten Saisonabschnitt aber gleich die ersten zwei.

Der Traumstart von Tischtennis-Bundesligist TTC OE Bad Homburg in die Rückrunde ist für Chefcoach Helmut Hampl das Ergebnis von gezielter Arbeit. „Wir haben in der Hinrunde keines unserer fünf Entscheidungsdoppel gewonnen. Also haben wir mehr Doppel trainiert - und das ist der Lohn“, sagte Hampl am Dyn-Mikrofon nach dem 3:2 des Aufsteigers im Kellerduell mit Schlusslicht TTC Zugbrücke Grenzau durch den ersten Saisonerfolg im abschließenden Doppel.