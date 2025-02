Auch ohne Boll: Düsseldorf "fast sicher" im Halbfinale

Timo Boll (43) darf damit zum Abschied seiner großen Karriere weiter auf zwei Titel hoffen: In der Champions League hat sich Borussia Düsseldorf für das Final Four in Saarbrücken qualifiziert (31. Mai/1. Juni). In der Bundesliga soll das Finale am 15. Juni in Frankfurt der erfolgreiche Abschluss werden. Nach der Saison beendet Boll auch seine Vereinskarriere, international war schon nach den Olympischen Spielen von Paris Schluss.