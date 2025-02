Düsseldorf vor TTBL-Topspiel: Boll warnt vor "Abwärtsstrudel"

In einem noch nie gesehenen Massenandrang an der Spitze und mit der höchsten Heimniederlage seit 17 Jahren in den Knochen wollen Timo Boll und Meister Borussia Düsseldorf in der Tischtennis Bundesliga (TTBL) die Tabellenführung zurückerobern. Im punktgleichen Toptrio können die Rheinländer am Sonntag (15.30 Uhr/Dyn) beim TSV Bad Königshofen durch einen Sieg den Pokalsieger TTF Liebherr Ochsenhausen vorläufig ebenso von der Spitze verdrängen wie die gleichauf liegenden Gastgeber.