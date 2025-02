Tischtennis: Bad Königshofen verpflichtet Habesohn

Der Routinier aus Österreich kommt nach neun Jahren in Mühlhausen zum Bundesligarivalen nach Unterfranken.

Die Kaderplanungen seien damit "vorläufig abgeschlossen", teilte Bad Königshofen am Sonntag mit. Habesohn und Bertelsmeier sollen mit Filip Zeljko und dem 43 Jahre alten Ex-Nationalspieler Bastian Steger ein Quartett bilden. "Bad Königshofen und Mühlhausen sind sich von der Vereinsstruktur sehr ähnlich. Der Vereinsspirit und die Stimmung bei den Spielen sind super", sagte Habesohn.

Der Routinier, der neun Jahre für Mühlhausen spielte, wolle in der kommenden Saison auch weitestgehend auf internationale Turniere verzichten, um sich auf die Bundesliga zu konzentrieren. "Ich habe zwei Kinder, und die wollen auch was von ihrem Papa haben", sagte der Wiener: "Mein Arbeitgeber ist in erster Linie der Verein. Ich sehe mich verpflichtet, die Leistung für den Verein zu erbringen."