Boll erntet Ovationen - Ovtcharov-Klub verpasst Halbfinale

SID 29.03.2025 • 21:41 Uhr Deutschlands Tischtennis-Idol glänzt in seinem letzten Bundesliga-Punktspiel nochmal - sein Kumpel schaut dagegen in die Röhre.

Standing Ovations in fremder Halle, eine Umarmung von BVB-Boss Hans-Joachim Watzke, ein Trikot seines Fußball-Herzensvereins mit der Nummer 09 - und noch einmal eine Höchstleistung an der Platte: Deutschlands Tischtennis-Idol Timo Boll hat sein letztes Einzel in einem Punktspiel in der Bundesliga (TTBL) gewonnen und geht trotz einer 1:3-Niederlage bei Borussia Dortmund mit seinem Klub Borussia Düsseldorf als Ligaprimus in die Halbfinalserie.

Gegen den 32 Jahre alten Belgier Cedric Nuytinck, Nummer 110 der Welt, siegte Rekordeuropameister Boll am Samstagabend in seinem Einzel mit 3:1 (11:5, 11:6, 9:11, 11:9) und holte den einzigen Punkt der Düsseldorfer am 22. und letzten Hauptrundenspieltag.

"Die Leistung der Mannschaft war passabel", sagte der 44-jährige Boll, der von den 1000 Zuschauern in der Dortmunder Brügmann-Halle wärmstens empfangen wurde, am Dyn-Mikrofon: "Ich habe schon noch hohe Ansprüche an mich. Aber ich weiß auch, dass ich nicht jedes Spiel gewinnen kann. Jetzt geht es darum, uns auf die Play-offs vorzubereiten."

In diesen trifft Düsseldorf in der noch nicht terminierten Halbfinalserie nach dem Modus Best-of-three auf den TSV Bad Königshofen, der trotz eines 0:3 gegen Champions-League-Sieger 1. FC Saarbrücken unter den Top vier blieb. Der FCS mit Topspieler Patrick Franziska kletterte durch den Erfolg hingegen noch von Rang fünf auf drei und darf damit weiter auf den nationalen Titel hoffen, Halbfinalgegner der Saarländer sind die TTF Liebherr Ochsenhausen.

