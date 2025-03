Boll-Pläne für neue Rolle im Tischtennis

Das deutsche Idol Timo Boll könnte dem Tischtennis nach seinem bevorstehenden Karriereende in anderer Rolle erhalten bleiben. Bei der vorgezogenen Feier seines Abschieds von seinem Klub Borussia Düsseldorf an seinem 44. Geburtstag deutete der frühere Weltranglistenerste im SID-Gespräch entsprechende Überlegungen an.