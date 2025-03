Förderer Hampl vor Boll-Duell: "Fast wie ein Sohn"

Auf seiner Abschiedstour trifft Deutschlands Tischtennis-Idol auf seinen langjährigen Mentor - und der will den Sieg keineswegs verschenken.

Für Helmut Hampl wird das letzte Duell mit Timo Boll als aktiver Sportler ein ganz besonderes. "Timo ist für mich nicht nur ein Spieler, sondern fast wie ein Sohn", sagte der Sportvorstand und Trainer vom TTC OE Clarity Telefonie-Systeme Bad Homburg aus der Tischtennis-Bundesliga vor dem Spiel gegen Boll und Borussia Düsseldorf am Mittwoch (19.00 Uhr/Dyn).

Hampl gilt als längjähriger Wegbegleiter und Förderer der deutschen Ikone. Boll in einem seiner letzten Spiele auf seiner Abschiedstour zu erleben, werde "sicher ein bewegender Moment" für ihn, sagte der Coach. An der Platte wolle es Bad Homburg der ehemaligen Nummer eins der Weltrangliste aber "nicht zu einfach machen. Wir kämpfen um jeden Punkt – und wenn wir eine Sensation schaffen können, dann erst recht in diesem Spiel."