"Arbeitsverweigerung": Bizarrer Ovtcharov-Auftritt

Tischtennis-Nationalspieler Dimitrij Ovtcharov ist von seinem Klub TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell nach einem bizarren Bundesliga-Auftritt gegen Vorwürfe der Arbeitsverweigerung in Schutz genommen worden.

„Wenn man das so sehen will... Für mich allerdings war er ausgelaugt und hat sich nach mehreren Schiedsrichter-Entscheidungen nicht mehr aufraffen können“, meinte Fuldas Vereinschef Stefan Frauenholz auf SID-Anfrage zur Kritik an seinem Spitzenspieler.