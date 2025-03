Deutsches Idol bekommt wohl BVB-Job - in China ein Megastar!

Am Samstag bestreitet das Düsseldorfer Idol beim BVB erst noch das letzte Bundesliga-Punktspiel seiner Laufbahn.

SID-Informationen zufolge soll der Rekordeuropameister bei Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund rund um das Punktspiel am Sonntag (17.30) gegen den FSV Mainz als künftiger Asien-Repräsentant vorgestellt werden. Tags zuvor (18.00 Uhr) steht der 43-Jährige mit Meister und Play-off-Teilnehmer Borussia Düsseldorf in seinem letzten Bundesliga-Punktspiel nach 29 Jahren beim Tischtennis-Team des BVB in der Box.