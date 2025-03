TTBL: Dreikampf um die Play-offs spitzt sich zu

Drei Teams kämpfen am letzten Spieltag um die verbliebenen Plätze im Halbfinale. Mehrere Konstellationen sind möglich.

In der Tischtennis-Bundesliga (TTBL) spitzt sich das Rennen um die Play-offs am letzten Spieltag der Hauptrunde zu. Vor der 22. und letzten Runde haben noch der TSV Bad Königshofen, TTC Rhönsprudel Fulda-Maberzell und der 1. FC Saarbrücken Chancen, sich einen Platz unter den ersten Vier zu sichern. Der Tabellenvierte aus Fulda liegt dabei in der Pole Position.