Boll reagiert auf Tod seines Förderers Hans Wilhelm Gäb

Mit Betroffenheit hat das deutsche Tischtennis-Idol Timo Boll auf den Tod seines Förderers Hans Wilhelm Gäb reagiert. „Meine Beziehung zu Hans war weit mehr als die eines Beraters zu seinem Athleten. Er war mein Mentor von klein auf und vermittelte mir wichtige Werte, die sich für immer eingeprägt haben, vor allem seine positive Einstellung zum Leben“, schrieb der 44-Jährige auf seinen Kanälen in den Sozialen Netzwerken: „Ich werde ihm für immer dankbar sein.“

Multisportfunktionär Gäb war am vergangenen Sonntag im Alter von 89 Jahren gestorben. Die Nachricht von seinem Tod hatten der DTTB und sein Stammverein Borussia Düsseldorf am Karfreitag veröffentlicht.

Gäb ist Ehrenpräsident des DTTB

Als Ehrenpräsident des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) und Düsseldorfs Verwaltungsratsvorsitzender gehörte Gäb während Bolls Karriere zu den engsten Begleitern des Rekordeuropameisters und ehemaligen Weltranglistenersten. Seit 2003 fungierte der ehemalige Doppel-Meister für den erfolgreichsten Spieler in der Geschichte des deutschen Tischtennis auch als persönlicher Berater.

Aus Verbundenheit mit Boll hatte Gäb dem bekennenden Kaffee-Liebhaber Boll erst kürzlich noch als kleine Aufmerksamkeit eine personifizierte Espressotasse geschenkt: „Ich werde nicht nur ihn an denken, wenn ich aus seiner Tasse Espresso trinke“, versprach Boll nun „sehr traurig“.

Neben Boll kondolierte für die Tischtennis Bundesliga (TTBL) auch Geschäftsführer Nico Stehle. „Hans Wilhelm Gäb hat über viele Jahrzehnte in herausragender Weise den Tischtennissport geprägt und maßgeblich zu dessen Weiterentwicklung beigetragen“, sagte Stehle auf SID -Anfrage: „Wir verlieren mit ihm eine große Persönlichkeit des deutschen Sports“.

Gäb war in den 60er Jahren neben seiner Laufbahn als Spieler bereits in einem seiner ersten Verbandsämter an der Einführung der Bundesliga beteiligt. Nach dem Gewinn mehrerer Meisterschaften mit Düsseldorf stellte Gäb als DTTB-Präsident mehrfach Weichen für weitere Professionalisierungsprozesse im Oberhaus.