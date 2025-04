TTBL-Halbfinale: Düsseldorf siegt trotz Boll-Niederlage

TTBL: Boll und Düsseldorf winkt das Finale

Zum Finaleinzug sind zwei Siege nötig. Das Rückspiel steigt am 27. April in Düsseldorf. Sollte es danach 1:1 stehen, fällt die Entscheidung am 1. Mai erneut in Düsseldorf. Im zweiten Halbfinale führt die TTF Liebherr Ochsenhausen gegen den Champions-League-Sieger 1. FC Saarbrücken nach der ersten Partie überraschend mit 1:0.