TTBL: Ochsenhausen zwischen Abschied und Double-Traum

Die Jagd auf den zweiten Titel beginnt für die TTF Liebherr Ochsenhausen mit großen Emotionen. Nach dem ersten Halbfinalspiel gegen den 1. FC Saarbrücken - noch bevor die heiße Phase der Tischtennis-Bundesliga (TTBL) so richtig startet - verabschiedet der Pokalsieger in Simon Gauzy und Hugo Calderano zwei Vereinslegenden. Zum Abschied wollen die scheidenden Topspieler das Double perfekt machen.

„Es ist das Heimspiel, auf das wir als Team das ganze Jahr hingearbeitet haben und auf das auch alle Zuschauer hinfiebern“, sagte Ochsenhausens Trainer Bogdan Pugno vor dem ersten Spiel der Best-of-three-Serie am Donnerstag (18.00 Uhr/Dyn). Es könnte das letzte Heimspiel werden, bei einem Sieg hat Ochsenhausen in der Neuauflage des Pokal-Endspiels aus dem Januar gleich einen Matchball.

Obwohl die TTF als Tabellenzweiter in die K.o.-Phase gehen und sich sowohl in der Bundesliga-Hauptrunde als auch dem Pokalendspiel gegen den FCS durchgesetzt haben, gehe es nun „bei null los, und wir müssen diese Leistung bestätigen“, sagte Pugno: „Ich erwarte ein sehr intensives Spiel, bei dem es auf Kampfgeist, Physis, mentale Fähigkeiten und auch die Taktik ankommen wird.“

Die Topspieler Calderano, Olympia-Vierter in Paris, und Gauzy verlassen nach langer Zeit den Verein. Gauzy hatte im März verkündet, nach zwölf Jahren beim Pokalsieger in seine Heimat Frankreich zurückkehren zu wollen, Calderanos Abschied verkündete der Verein drei Tage vor Play-off-Start. Der Brasilianer, der insgesamt neun Jahre (2014 bis 2021, seit 2023) bei Ochsenhausen spielte, will sich vorerst „komplett auf seine internationale Einzelkarriere“ konzentrieren.