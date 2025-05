Boll bereut nichts: "Muss mir keinen Vorwurf machen"

Boll spielt am Samstag in Saarbrücken beim Final Four der Champions League mit Borussia Düsseldorf um die vorletzten Titelchance seiner Laufbahn, ehe diese mit dem Bundesliga-Finale in Frankfurt am 15. Juni endet. Es sei "ein schönes Gefühl, jetzt die Karriere zu beenden, zurückzublicken und zu wissen: Jeder Erfolg war ehrlich und verdient, ich muss mir keinen Vorwurf machen", sagte Boll.