Nach Drohungen und Abbruch: ITTF leitet Untersuchungen ein

Vonseiten des Lagers von Al-Mohannadi kam es laut ITTF in der Folge zu „unbegründeten Vorwürfen von Unregelmäßigkeiten“ beim Wahlverfahren, auf welche der Verband in einer langen Stellungnahme am Donnerstag einging und festhielt: „Die ITTF weist die irrige Aussage einiger Mitgliedsverbände zurück, ein anderes Ergebnis anzuerkennen.“ In Doha wurde ein hybrides Wahlverfahren angewendet, 185 waren in Doha anwesend, 21 votierten online.