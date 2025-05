Nach WM-Aus im Doppel: Ovtcharov verzichtet auf Einzelstart

Für Routinier Dimitrij Ovtcharov ist die Tischtennis-WM in Katar nach einem ernüchternden Match wegen anhaltender Bandscheibenprobleme bereits beendet. Nach der deutlichen 0:3-Erstrundenniederlage mit Patrick Franziska gegen das australische Doppel Hwan Bae/Aditya Sareen erklärte der 36-Jährige vom Bundesligisten TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell seinen Verzicht auf sein Erstrundenmatch im Einzel am Nachmittag gegen den Österreicher Daniel Habesohn.

Ovtcharov und der Saarbrücker Franziska (32) hatten bei den Titelkämpfen 2023 in Durban/Südafrika mit Bronze im Doppel für die einzige deutsche Medaille gesorgt. Franziska, die Nummer 14 der Weltrangliste, war am Samstag durch ein 4:3 gegen Liao Cheng-Ting (Taiwan) in die Einzelkonkurrenz gestartet. Am Sonntagnachmittag ist er an der Seite der deutschen Hoffnungsträgerin Annett Kaufmann in der ersten Runde des Mixed-Turniers gefordert.