Tischtennis: Boll winkt Königsklassen-Triumph zum Abschied

Zum Auftakt hatte Dang Qiu gegen Milosz Redzimski in drei engen Sätzen gewonnen, bevor Marek Badowski mit einem 3:0 über Anton Källberg für den polnischen Halbfinal-Debütanten konterte. Boll zeigte sich anschließend von Beginn an konzentriert und dominierte gegen Jin das Spiel – es war sein 151. Sieg in der europäischen Königsklasse. Källberg sorgte in einem Krimi (3:2) gegen Redzimski in der Folge für die Entscheidung zugunsten der Borussia.