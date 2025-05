Tischtennis: Keine deutsche Medaille - auch Winter/Wan raus

In den entscheidenden Phasen der umkämpften Sätze zogen die erfahrenen Gegnerinnen das Tempo an. Der überzeugende Satzgewinn von Winter/Wan im dritten Durchgang war nur ein kurzer Hoffnungsschimmer. Nach einer Nervenschlacht zum Schluss verwandelten die Favoritinnen ihren vierten Matchball.

Am Donnerstag war Patrick Franziska als letzter deutscher Einzelathlet aus dem Turnier ausgeschieden, in einem engen Achtelfinale verlor er mit 3:4 gegen den Taiwanesen Yun-Ju Lin. Altstar Dimitrij Ovtcharov hatte wegen Bandscheibenproblemen im Einzel zurückgezogen. Hoffnungsträgerin Annett Kaufmann war im Fraueneinzel bereits in der zweiten Runde an der Nummer drei der Welt gescheitert. Vor Doha hatten DTTB-Aktive bei vier Einzel-Weltmeisterschaften nacheinander jeweils eine Medaille gewinnen können.