TTBL-Ass Calderano verpasst WM-Titelcoup gegen Wang Chuqin

Der brasilianische Bundesliga-Star Hugo Calderano hat bei der Tischtennis-WM in Doha eine Sensation knapp verpasst. Der erst kürzlich zum Weltcupsieger gekürte Olympia-Vierte vom deutschen Pokalsieger TTF Liebherr Ochsenhausen unterlag in Katar erst im Einzelfinale Chinas neuem Champion Wang Chuqin mit 1:4. Calderanos Silbermedaille besitzt als erstes WM-Edelmetall für Südamerika in der 99-jährigen Turniergeschichte dennoch historische Bedeutung.

Deutschland beklagte in Katar sein drittes globales Tischtennis-Großereignis in Serie (vorher 2024 Chengdu und Olympia in Paris) ohne Podiumsplatzierung. Sabine Winter/Yuan Wan schieden im Doppel im Viertelfinale aus. In den Einzeln schaffte kein deutscher Spieler den Einzug in die Runde der besten acht.