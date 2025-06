Boll künftiger Botschafter für Borussia und DTTB

Deutschlands Tischtennis-Idol Timo Boll bleibt dem Sport auch nach seinem nahenden Abschied als Doppel-Botschafter erhalten. Vier Tage vor Bolls letztem Profi-Spiel am Sonntag (13.00/Dyn) im Bundesliga-Finale mit Titelverteidiger Borussia Düsseldorf gegen Pokalsieger TTF Liebherr Ochsenhausen gaben der Verein und der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) Kooperationen mit dem EM-Rekordsieger als Repräsentant in Düsseldorf bekannt.

"Ich finde schön, dass ich dem Sport erhalten bleiben kann und freue mich, meinem Sport auf diese Weise helfen zu können", sagte Boll. "Es wäre mir sicher sehr schwergefallen, von heute auf morgen mit dem Sport zu brechen, dem ich so viel zu verdanken und in den ich so viel Leidenschaft investiert habe", beschrieb der EM-Rekordchampion seinen persönlich Blick auf die beiden Projekte: "Deswegen bin ich superglücklich über diese Idee, weil ich meinem Sport damit etwas zurückgeben kann."