Boll verliert mit Düsseldorf: Champions League an Saarbrücken

Timo Boll hat bei seiner Abschiedstour mit Borussia Düsseldorf einen letzten Triumph in der Champions League verpasst. Die Rheinländer verloren das deutsche Finale gegen den 1. FC Saarbrücken mit 1:3, auch Boll unterlag in seinem Einzel gegen Darko Jorgic. Der FCS schaffte damit im Dauerduell der beiden Topteams den Titel-Hattrick in der Königsklasse, die Borussia hatte den letzten ihrer sechs Champions-League-Siege 2022 geholt.