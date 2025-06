DTTB: Ovtcharov nach Bandscheibenverletzung operiert

Der Routinier hatte bei der WM in Doha aufgeben müssen und legt nun eine Turnierpause ein.

Das deutsche Tischtennis-Ass Dimitrij Ovtcharov hat sich wegen seiner Bandscheibenprobleme einer Operation unterzogen. Das teilte der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) mit. „Der kurze Eingriff ist laut Operateur sehr gut gelaufen. Er hat das Bandscheibengewebe entfernt, das auf den Nerv gedrückt hat“, sagte Ovtcharov in der Mitteilung, er könne „jetzt sofort mit dem Aufbau beginnen“.

Seinen Start bei den deutschen Einzelmeisterschaften in Erfurt am Wochenende (6. bis 9. Juni) sagte der 36-Jährige deswegen ab. Auch bei den WTT-Turnieren in Skopje und Zagreb wird er diesen Monat fehlen.