Eklat bei Tischtennis-Finale

Das als Titelverteidiger angetretene Hauptstadt-Team schenkte nach dem 3:6 vor eigener Kulisse im Hinspiel im zweiten Duell bei den Kurpfälzerinnen nach Niederlagen in den beiden Eröffnungsdoppeln die anstehenden vier Einzel kampflos ab und provozierte damit die entscheidende 0:6-Wertung der Begegnung.

Berlin-Boss kündigt Protest an

Berlins Manager Andreas Hain begründete auf SID -Anfrage den Spielabbruch mit dem Schutz seiner Spielerinnen vor den hohen Temperaturen in der Halle.

Zudem kündigte der ehemalige Interimschef des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) schon einen offiziellen Protest an. Aufgrund des ersten Abbruchs eines Endspiels in der fast 60-jährigen Bundesliga-Geschichte ließ Berlin nach seinen vorherigen Triumphen in Pokal und Champions League auch die letzte Chance auf sein insgesamt fünftes Triple ungenutzt.