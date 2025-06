Olympiasieger wollte mit Boll zusammenspielen

Der neue Star des 1. FC Saarbrücken hätte schon vor einem Jahr in Deutschland landen können - um die Ikone auf ihrer Abschiedstour zu begleiten.

Der neue Star des 1. FC Saarbrücken hätte schon vor einem Jahr in Deutschland landen können - um die Ikone auf ihrer Abschiedstour zu begleiten.

Laut der scheidenden Tischtennis-Ikone Timo Boll stand ein TTBL-Engagement von Olympiasieger Fan Zhendong schon länger im Raum - und der Chinese hätte auch bei Borussia Düsseldorf landen und Mitspieler Bolls werden können. „Er hätte am liebsten schon letztes Jahr in der Bundesliga gespielt“, sagte Boll in einer Medienrunde von Dyn anlässlich einer Dokumentation zu seinem bevorstehenden Karriereende. „Das war allerdings alles sehr kurzfristig“, erklärte er, Düsseldorf hätte aber „theoretisch auch Zugriff gehabt“.