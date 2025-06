Tischtennis: Berlins Frauen-Vormacht auf dem Prüfstand

Die Tischtennisspielerinnen des TTC Weinheim rütteln in den Bundesliga-Finals am Wochenende an der Vormachtstellung von Seriensieger ttc berlin eastside. Die Herausforderinnen um Nationalspielerin Yuan Wan rechnen sich gegen den Pokalsieger und frischgekürten Champions-League-Gewinner aus der Hauptstadt bessere Chancen auf ihren ersten Titel aus als noch bei den Endspielniederlagen in den vergangenen Jahren.

Zwar will Berlin in dem neuen Final-Dauerbrenner seine elfte Meisterschaft in zwölf Jahren und zugleich sein fünftes Triple perfekt machen. Doch der zuletzt sechsmal nacheinander erfolgreiche Abonnementchampion muss ohne seine Asse Nina Mittelham und Xiaona Shan auskommen - beide Nationalspielerinnen sind in den Play-offs wegen zu weniger Einsätze in der Punktrunde nicht spielberechtigt.