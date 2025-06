Vor Nowitzkis Augen: Boll verpasst letzten Coup

An der Bande feuerte unter anderem Basketball-Ikone Dirk Nowitzki seinen guten Freund Boll an, der mit seinem Klub 2:3 verlor. Jeden Punktgewinn von Boll (44) feierten die Fans frenetisch, „Timo! Timo!“-Gesänge hallten ständig durch die Halle in Frankfurt, seine Nerven musste Boll erst einmal in den Griff bekommen.