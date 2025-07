Timo Boll: Tischtennis-Legende verabschiedet sich mit Bescheidenheit

Timo Boll bleibt auch nach seinem emotionalen Abschied aus der Tischtennis-Box gewohnt bodenständig. "Ich werde schnell vergessen sein", erklärte das Idol in einer Kolumne für die Internetseite der Tischtennis Bundesliga (TTBL) mit Blick auf die Perspektiven des Oberhauses und des Tischtennissports in Deutschland.

Bescheidene Weisheit: Die Vergänglichkeit des Ruhms im Sport

Den Glauben an die Vergänglichkeit seines eigenen Ruhms begründete Boll in typischer Bescheidenheit mit Erfahrungen anderer Größen aus Sport und Entertainment. "Man sieht es doch in so vielen Sportarten und anderen Metiers, dass es auch nach dem Ende eines bestimmten Zeitabschnittes immer weitergeht. Auch Tischtennis wird sich weiterentwickeln, es werden neue Gesichter kommen", schrieb der 44-Jährige ohne jeden Anflug von Bedauern über den Verlust des ständigen Rampenlichts - im Gegenteil: "Das ist wichtig und richtig, und deswegen muss es so sein."