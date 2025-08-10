Tischtennis-Kracher: Dang Qiu scheitert nach Sensationssieg

SID 10.08.2025 • 09:48 Uhr Der Ex-Europameister, der die Nummer eins der Welt ausgeschaltet hat, kann seine starke Leistung vom Vortag nicht bestätigen.

Der ehemalige Tischtennis-Europameister Dang Qiu hat nur einen Tag nach seinem Ausrufezeichen gegen den Weltranglistenersten Lin Shidong einen Rückschlag hinnehmen müssen. Beim WTT-Turnier im japanischen Yokohama verlor der 28-Jährige im Viertelfinale mit 1:4 gegen den US-Amerikaner Kanak Jha, der in der kommenden Saison sein Teamkollege bei Borussia Düsseldorf wird.

Qiu enttäuscht nach dem Aus: „Viele Chancen ungenutzt gelassen“

"Das ist schon ein enttäuschendes Ergebnis für mich. Ich hätte sehr, sehr gerne wieder einmal in einem Champions-Halbfinale gestanden. Grundsätzlich war es zwar ein tolles Turnier mit einem Sieg über die Nummer eins der Welt. Aber heute habe ich viele Chancen ungenutzt gelassen", sagte Qiu nach der Niederlage gegen die Nummer 31 der Welt.

Erster Sieg gegen Lin – Qiu bleibt letzte deutsche Hoffnung